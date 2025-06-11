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В большинстве областей ожидаются дожди, местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Среда 11 июня 2025 07:00
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В большинстве областей ожидаются дожди, местами грозы: прогноз погоды на сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 11 июня, в стране ожидается переменная облачность. В центральной и западной части Украины возможны кратковременные дожди и местами грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине

Ночью антициклон обеспечит погоду без осадков.

"Но к западу страны утром приблизится атмосферный фронт, с которым в течение дня влажная воздушная масса распространится примерно до линии Винница - Киев - Черкассы. На остальной территории сохранится малооблачная погода...", - пишет Укргидрометцентр.

В целом в стране ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди и местами грозы ожидаются ночью в северо-западной части, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами в Киевской, Черкасской и Одесской областях.

На остальной территории без осадков.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +18 до +23 днем;
  • на севере будет колебаться от +9 до +12 ночью и от +21 до +24 днем;
  • на юге будет колебаться от +13 до +17 ночью и от +24 до +29 днем;
  • на востоке будет колебаться от +10 до +16 ночью и от +24 до +28 днем.

В большинстве областей ожидаются дожди, местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода на 10 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве и области также ожидается переменная облачность, но без осадков. Вечером возможен кратковременный дождь.

В Киевской области температура ночью будет колебаться от +8 до +13, а днем - от +20 до +25. В Киеве же ночью - от +10 до +12, а днем - от +21 до +23.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украину будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада, из-за чего в большинстве областей спадет жара.

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