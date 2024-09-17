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У більшості областей короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на завтра

Вівторок 17 вересня 2024 14:46
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У більшості областей короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

18 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі по всій Україні опадів не передбачається, за винятком південного сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Вдень у більшості регіонів можливі короткочасні дощі та грози, за винятком північного сходу.

Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. У південних, східних областях, а також вдень у Кіровоградській та Дніпропетровській областях, можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, у західних областях — від 8 до 13 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 19 до 24 градусів, а на високогір’ї Карпат - від 13 до 18 градусів.

У більшості областей короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на завтра

Прогноз погоди на Київщині

На Київщині також очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не передбачається, вдень можливі невеликі короткочасні дощі.

Вітер північно-східний, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура в області вночі становитиме від 12 до 17 градусів, вдень - від 19 до 24 градусів. У Києві температура вночі буде від 14 до 16 градусів, вдень - від 21 до 23 градусів.

Погода в Україні

У Києві протягом останніх трьох днів було зафіксовано чотири температурні рекорди, що є нетиповим для цього періоду року. Температура повітря відповідає початку серпня, свідчачи про аномальну спеку для вересня.

Сьогодні, 17 вересня, по всій Україні очікуються дощі, місцями з грозами та поривами вітру до 15 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня коливатиметься від +18° до +27 градусів.

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