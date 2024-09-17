В большинстве областей кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на завтра

18 сентября ожидается переменная облачность. Ночью по всей Украине осадков не предвидится, за исключением юго-востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Днем в большинстве регионов возможны кратковременные дожди и грозы, за исключением северо-востока.

Ветер преимущественно северо-восточный, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В южных, восточных областях, а также днем в Кировоградской и Днепропетровской областях, возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, в западных областях - от 8 до 13 градусов. Днем столбики термометров покажут от 19 до 24 градусов, а на высокогорье Карпат - от 13 до 18 градусов.

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области также ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, днем возможны небольшие кратковременные дожди.

Ветер северо-восточный, скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура в области ночью составит от 12 до 17 градусов, днем - от 19 до 24 градусов. В Киеве температура ночью будет от 14 до 16 градусов, днем - от 21 до 23 градусов.