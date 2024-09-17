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В большинстве областей кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на завтра

Вторник 17 сентября 2024 14:46
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В большинстве областей кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

18 сентября ожидается переменная облачность. Ночью по всей Украине осадков не предвидится, за исключением юго-востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Днем в большинстве регионов возможны кратковременные дожди и грозы, за исключением северо-востока.

Ветер преимущественно северо-восточный, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В южных, восточных областях, а также днем в Кировоградской и Днепропетровской областях, возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, в западных областях - от 8 до 13 градусов. Днем столбики термометров покажут от 19 до 24 градусов, а на высокогорье Карпат - от 13 до 18 градусов.

В большинстве областей кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области также ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, днем возможны небольшие кратковременные дожди.

Ветер северо-восточный, скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура в области ночью составит от 12 до 17 градусов, днем - от 19 до 24 градусов. В Киеве температура ночью будет от 14 до 16 градусов, днем - от 21 до 23 градусов.

Погода в Украине

В Киеве за последние три дня было зафиксировано четыре температурных рекорда, что является нетипичным для этого периода года. Температура воздуха соответствует началу августа, свидетельствуя об аномальной жаре для сентября.

Сегодня, 17 сентября, по всей Украине ожидается дождь, местами с грозами и порывами ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +18 до +27 градусов.

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