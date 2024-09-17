Тепло, як у серпні: у Києві оновлений четвертий температурний рекорд за три дні

У Києві за останні три дні зафіксовано чотири температурні рекорди. За кліматичною нормою температура повітря відповідає початку серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію .

За даними кліматологів, 16 вересня у Києві мінімальна температура повітря виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,5 градусів тепла. Попереднє рекордне значення 1955 року перевищено на 0,9 градусів.

Крім того, мінімальна температура повітря 15 вересня у Києві виявилась найвищою для цього дня і знизилась лише до 19,4 градусів. Попереднє рекордне значення 1909 року перевищено на 1,9 градусів. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цієї дати і склала 23,3 градусів, що перевищило попередній рекордний показник того ж 1909 року на 0,2 градусів, а кліматичну норму - на 7,7 градусів.

Мінімальна температура повітря 14 вересня у столиці виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,1 градусів тепла. Попереднє рекордне значення 2011 року перевищено на 0,6 градусів.

Всього від початку місяця вже встановлено сім температурних рекордів.