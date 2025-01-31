У 10 разів більше за Пентагон. Китай може будувати новий військовий командний центр у Пекіні, - FT

Китай ймовірно будує у західній частині Пекіна величезний воєнний командний центр, який буде набагато більшим за Пентагон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financical Times (FT).

Супутникові знімки, які отримало FT та аналізує американська розвідка, демонструють будівництво за 30 кілометрів на південний захід від Пекіна, на території площею близько 1500 акрів. На думку аналітиків, цей об'єкт може слугувати місцем для зведення також великих твердих бункерів, які будуть використовуватися для захисту вищого керівництва Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) у випадку конфлікту, зокрема за умов потенційного застосування ядерної зброї.

Кілька чинних і колишніх посадовців уряду Сполучених Штатів Америки (США) заявили, що розвідка уважно спостерігає за об'єктом, який, імовірно, стане найбільшим у світі військовим командним центром, розміри якого перевищуватимуть масштаби Пентагону щонайменше вдесятеро.

Зазначається, що згідно з аналізом супутникових знімків, будівельні роботи розпочалися в середині 2024 року.

Зведення цього об'єкта відбувається в період, коли НВАК працює над створенням новітніх озброєнь та військових проєктів напередодні 100-річного ювілею, який відзначатиметься у 2027 році. Згідно з оцінками американської розвідки, китайський лідер Сі Цзіньпін поставив перед армією завдання розвинути військовий потенціал, достатній для можливої атаки на Тайвань до цього терміну.

Окрім цього, НВАК активно збільшує кількість ядерних боєголовок та зосереджується на покращенні координації між своїми різними військовими підрозділами.

"Якщо це підтвердиться, цей новий передовий підземний командний бункер для військового керівництва, включаючи президента Сі як голову Центральної військової комісії, сигналізує про наміри Пекіна створити не тільки звичайні збройні сили світового класу, а й передовий потенціал ведення ядерної війни", - заявив Денніс Уайлдер, колишній керівник відділу аналізу Китаю в ЦРУ.

Колишній співробітник розвідувальних служб США розповів FT, що головний штаб НВАК, розташований у центрі Пекіна, не є достатньо укріпленим для виконання функцій командного пункту в умовах війни.