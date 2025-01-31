В 10 раз больше Пентагона. Китай может строить новый военный командный центр в Пекине, - FT

Китай вероятно строит в западной части Пекина огромный военный командный центр, который будет намного больше Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financical Times (FT).

Спутниковые снимки, которые получило FT и анализирует американская разведка, демонстрируют строительство в 30 километрах к юго-западу от Пекина, на территории площадью около 1500 акров. По мнению аналитиков, этот объект может служить местом для возведения также больших твердых бункеров, которые будут использоваться для защиты высшего руководства Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в случае конфликта, в частности в условиях потенциального применения ядерного оружия.

Несколько действующих и бывших должностных лиц правительства Соединенных Штатов Америки (США) заявили, что разведка внимательно наблюдает за объектом, который, вероятно, станет крупнейшим в мире военным командным центром, размеры которого будут превышать масштабы Пентагона как минимум в десять раз.

Отмечается, что согласно анализу спутниковых снимков, строительные работы начались в середине 2024 года.

Возведение этого объекта происходит в период, когда НОАК работает над созданием новейших вооружений и военных проектов накануне 100-летнего юбилея, который будет отмечаться в 2027 году. Согласно оценкам американской разведки, китайский лидер Си Цзиньпин поставил перед армией задачу развить военный потенциал, достаточный для возможной атаки на Тайвань до этого срока.

Кроме этого, НОАК активно увеличивает количество ядерных боеголовок и сосредотачивается на улучшении координации между своими различными военными подразделениями.

"Если это подтвердится, этот новый передовой подземный командный бункер для военного руководства, включая президента Си как председателя Центральной военной комиссии, сигнализирует о намерениях Пекина создать не только обычные вооруженные силы мирового класса, но и передовой потенциал ведения ядерной войны", - заявил Деннис Уайлдер, бывший руководитель отдела анализа Китая в ЦРУ.

Бывший сотрудник разведывательных служб США рассказал FT, что главный штаб НОАК, расположенный в центре Пекина, не является достаточно укрепленным для выполнения функций командного пункта в условиях войны.