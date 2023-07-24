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На більшій частині України очікуються дощі та похолодання: прогноз на тиждень

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Понеділок 24 липня 2023 16:51
На більшій частині України очікуються дощі та похолодання: прогноз на тиждень Фото: прогноз погоди в Україні на тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

На більшій частині України цього тижня очікується дощова погода. При цьому у середині тижня прогнозується похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Синоптики повідомляють, що у наступні дві доби у західних, північних, більшості центральних областей, а також 27 липня в Україні, крім сходу, пройдуть дощі з грозами.

При цьому вдень 25 липня на Закарпатті та Прикарпатті, а вночі 26 липня в західних й вдень 27 липня у північних областях місцями очікуються значні дощі.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. При цьому вдень 25 та 26 липня у західних, північних та центральних областях прогнозуються місцями пориви 15-20 м/с, в окремих районах град.

Температура повітря 25-26 липня вночі становитиме +16 +21 градус, а вдень +26 +32. На півдні країни очікується до +35. В середу в західних областях вночі буде +12 +17 градусів, а вдень +21 +26.

При цьому 27 липня в Україні, крім південного сходу, очікується зниження денної температури на 3-6 градусів.

У пʼятницю, 28 липня, в Україні, крім заходу, прогнозуються дощі й грози.

Температура повітря вночі буде +12 +18 градусів, а на півдні та сході +17 +23. В західних областях вночі очікується +9 +15, а вдень +19 +25. При цьому у південно-східній частині прогнозується +23 +29.

Як повідомлялося, синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця літа.

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