На большей части Украины ожидаются дожди и похолодание: прогноз на неделю

На большей части Украины на этой неделе ожидается дождливая погода. При этом в середине недели прогнозируется похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook .

Синоптики сообщают, что в последующие двое суток в западных, северных, большинстве центральных областей, а также 27 июля в Украине, кроме востока, пройдут дожди с грозами.

При этом днем 25 июля на Закарпатье и Прикарпатье, а ночью 26 июля в западных и днем 27 июля в северных областях местами ожидаются значительные дожди.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. При этом днем 25 и 26 июля в западных, северных и центральных областях прогнозируются местами порывы 15-20 м/с, в отдельных районах град.

Температура воздуха 25-26 июля ночью составит +16 +21 градус, а днем +26 +32. На юге страны ожидается до +35. В среду в западных областях ночью будет +12 +17 градусов, а днем +21 +26.

При этом 27 июля в Украине, кроме юго-востока, ожидается снижение дневной температуры на 3-6 градусов.

В пятницу, 28 июля, в Украине, кроме запада, прогнозируются дожди и грозы.

Температура воздуха ночью будет +12 +18 градусов, а на юге и востоке +17 +23. В западных областях ночью ожидается +9 +15, а днем +19 +25. При этом в юго-восточной части прогнозируется +23 +29.

Как сообщалось, синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

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