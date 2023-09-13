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Більшість жителів Росії ненавидять США, ЄС та Україну та вважають свою країну "великою"

Фото: Жителі Росії ненавидять США, ЄС та Україну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Більшість росіян впевнені, що живуть у "великій" країні. Ставлення до США, ЄС та України серед жителів Росії залишається негативним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування незалежного "Левада-центру".

За 20 років удвічі зросла кількість жителів Росії, які вважають РФ великою країною - з 43% у 2002 році до 80% у серпні 2023 року. За той же період утричі збільшилася кількість тих, хто вважає Китай великою країною - з 19% до 63%. США вважає великою країною кожен третій, хоча двадцять років тому таких було вдвічі більше - 62%.

Також скоротилася кількість тих, хто вважає великою країною Японію (з 37% до 9%), Німеччину (з 32% до 8%), Велику Британію (26% до 9%) та Францію (з 10% до 3%).

Респондентам було запропоновано оцінити своє ставлення до країн та об'єднань із наступного списку: США, ЄС, Україна та Китай. Найкраще опитані відносяться до Китаю (83%). До країн ЄС, США та України переважає негативне ставлення (60-65%)

Опитування "Левада-центру" проведено 24-30 серпня 2023 року серед 1606 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Зазначимо, рівень життя на території Росії не можна порівняти з країнами ЄС та США, де люди багатші в кілька разів. Наприклад, ВВП душу населення США становить 70 тисяч доларів, у Росії - 12 тисяч.

Нагадаємо, за даними "Левада-центру", підтримка росіян війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. У серпні 2023 року підтримка війни збереглася на рівні 70%.

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