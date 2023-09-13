Большинство жителей России ненавидят США, ЕС и Украину и считают свою страну "великой"

За 20 лет вдвое выросло число жителей России, считающих РФ великой страной - с 43% в 2002 году до 80% в августе 2023 года. За то же период в три раза увеличилось число тех, кто считает Китай великой страной - с 19% до 63%. США считает великой страной каждый третий, хотя двадцать лет назад таких было в два раза больше - 62%.

Также сократилось число тех, кто считает великой страной Японию (с 37% до 9%), Германию (с 32% до 8%), Великобританию (26% до 9%) и Францию (с 10% до 3%).

Респондентам было предложено оценить свое отношение к странам и объединениям из следующего списка: США, ЕС, Украина и Китай. Лучше всего опрошенные относятся к Китаю (83%). К странам ЕС, США и Украины преобладает негативное отношение (60-65%)

Опрос "Левада-центра" проведен 24-30 августа 2023 года среди 1606 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.