Большинство жителей России ненавидят США, ЕС и Украину и считают свою страну "великой"

Большинство жителей России уверены, что живут в "великой" стране. Отношение к США, ЕС и Украине среди жителей России остается негативным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос независимого "Левада-центра".
За 20 лет вдвое выросло число жителей России, считающих РФ великой страной - с 43% в 2002 году до 80% в августе 2023 года. За то же период в три раза увеличилось число тех, кто считает Китай великой страной - с 19% до 63%. США считает великой страной каждый третий, хотя двадцать лет назад таких было в два раза больше - 62%.
Также сократилось число тех, кто считает великой страной Японию (с 37% до 9%), Германию (с 32% до 8%), Великобританию (26% до 9%) и Францию (с 10% до 3%).
Респондентам было предложено оценить свое отношение к странам и объединениям из следующего списка: США, ЕС, Украина и Китай. Лучше всего опрошенные относятся к Китаю (83%). К странам ЕС, США и Украины преобладает негативное отношение (60-65%)
Опрос "Левада-центра" проведен 24-30 августа 2023 года среди 1606 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.
Отметим, уровень жизни на территории России несопоставим со странами ЕС и США, где люди богаче в несколько раз. К примеру, ВВП на душу населения в США составляет 70 тысяч долларов, в России - 12 тысяч.
Напомним, по данным "Левада-центра", поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. В августе 2023 года поддержка войны сохранилась на уровне 70%.