RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Большинство жителей России ненавидят США, ЕС и Украину и считают свою страну "великой"

Фото: Жители России ненавидят США, ЕС и Украину (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большинство жителей России уверены, что живут в "великой" стране. Отношение к США, ЕС и Украине среди жителей России остается негативным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос независимого "Левада-центра".

За 20 лет вдвое выросло число жителей России, считающих РФ  великой страной - с 43% в 2002 году до 80% в августе 2023 года. За то же период в три раза увеличилось число тех, кто считает Китай великой страной - с 19% до 63%. США считает великой страной каждый третий, хотя двадцать лет назад таких было в два раза больше - 62%.

Также сократилось число тех, кто считает великой страной Японию (с 37% до 9%), Германию (с 32% до 8%), Великобританию (26% до 9%) и Францию (с 10% до 3%).

Респондентам было предложено оценить свое отношение к странам и объединениям из следующего списка: США, ЕС, Украина и Китай. Лучше всего опрошенные относятся к Китаю (83%). К странам ЕС, США и Украины преобладает негативное отношение (60-65%)

Опрос "Левада-центра" проведен 24-30 августа 2023 года среди 1606 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Отметим, уровень жизни на территории России несопоставим со странами ЕС и США, где люди богаче в несколько раз. К примеру, ВВП на душу населения в США составляет 70 тысяч долларов, в России - 12 тысяч.

Напомним, по данным "Левада-центра", поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. В августе 2023 года поддержка войны сохранилась на уровне 70%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация