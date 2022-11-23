Більшість збили. На Київ летіла 31 ракета, - Кличко

У середу, 23 листопада, російські окупанти випустили по Києву 31 ракету, сили протиповітряної оборони збили більшість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в ефірі телеканалу " Київ ".

"За інформацією військових, на Київ летіла 31 ракета, 21 ракета була збита. Кілька втручань в об'єкти критичної інфраструктури. Наразі частина міста знеструмлена. Відсутнє водопостачання, працівники "Київводоканалу" та "Київенерго" працюють, щоб відновити", - заявив Кличко.

Також міський голова зазначив, що внаслідок ворожої атаки 11 людей зазнали поранень, у тому числі одна дитина. Щодо загиблих інформація поки що відсутня.