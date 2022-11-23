Большинство сбили. На Киев летела 31 ракета, - Кличко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала " Київ ".

"По информации военных, на Киев летела 31 ракета, 21 ракета была сбита. Несколько вмешательств в объекты критической инфраструктуры. Сейчас часть города обесточена. Отсутствует водоснабжение, работники "Киевводоканала" и "Киевэнерго" работают, чтобы восстановить", - заявил Кличко.

Также городской глава отметил, что в результате вражеской атаки 11 людей получили ранения, в том числе один ребенок. По погибшим информация пока отсутствует.