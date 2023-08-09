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Більшість - без вілл та "Мерседесів". У НАЗК розповіли про перевірку українських воєнкомів

Фото: Олександр Новіков, голова НАЗК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Співробітники Національного агентства з питань протидії корупції перевіряють спосіб життя 135 воєнкомів. У більшості з них не виявили дорогого майна.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів голова НАЗК Олександр Новіков.

"Зараз у нас розпочато 135 моніторингів способу життя із загальної кількості керівного складу військкоматів (1795). Це не означає, що у кожному моніторингу слід очікувати порушень", - розповів він.

За словами Новікова, зазвичай моніторинг способу життя показує, що більшість воєнкомів є доброчесними.

"Не всі воєнкоми їздять на "Мерседесах". Більшість працівників військкоматів мають звичайне житло, "Ланос" і не мають вілл в Іспанії або будь-де", - підкреслив глава агентства.

Скандали з військкомами

Нагадаємо, в Україні останній місяць з'являються резонансні скандали із начальниками територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Зокрема, журналісти виявили у воєнкома Одеської області Євгена Борисова дорогу нерухомість в Іспанії та люксові автомобілі. Правоохоронці підозрюють його у продажу "білих квитків". Борисова вже звільнили та помістили в СІЗО.

Також правоохоронці з'ясували, що воєнком Дніпропетровської області під час повномасштабної війни з Росією оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі.

 

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