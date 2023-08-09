Большинство - без вилл и "Мерседесов". В НАПК рассказали о проверке украинских военкомов

"Сейчас у нас начато 135 мониторингов образа жизни из общего количества руководящего состава военкоматов (1795). Это не значит, что в каждом мониторинге следует ожидать нарушений", - рассказал он.

По словам Новикова, как правило, мониторинг способа жизни показывает, что большинство военкомов являются доброчестными.

"Не все военкомы ездят на "Мерседесах". Большинство работников военкоматов имеют обычное жилье, "Ланос" и не имеют вилл в Испании или где угодно”, - подчеркнул глава агентства.

Скандалы с военкомами

Напомним, в Украине последний месяц появляются резонансные скандалы с начальниками территориальных центров комплектования и соцподдержки.

В частности, журналисты обнаружили у военкома Одесской области Евгения Борисова дорогостоящую недвижимость в Испании и люксовые автомобили. Правоохранители подозревают его в продаже "белых билетов". Борисова уже уволили и поместили в СИЗО.

Также правоохранители выяснили, что военком Днепропетровской области во время полномасштабной войны с Россией оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.