Більшість українців вірять у перемогу у війні, опитування показало важливий нюанс

Більшість українців продовжують вірити у перемогу у війні, хоча думки щодо майбутніх кордонів країни розділилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного від імені Центру аналітики у дослідженнях опитувань (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).
Згідно з даними дослідження, 85% респондентів вірять у перемогу України у війні (йдеться про об’єднані відповіді "однозначно так" та "скоріше так").
Цей показник демонструє мінімальне зростання порівняно з березнем 2026 року (тоді було 82%) та липнем 2025 року (80%). Проте цифри залишаються нижчими за показники перших років повномасштабного вторгнення, коли віра в перемогу трималася на рівні 97-98%.
Не вірять у перемогу наразі 10% опитаних, а ще 5% не змогли відповісти на запитання.
Погляди українців на те, якими будуть кордони держави після завершення бойових дій, розподілилися майже порівну між двома основними сценаріями:
Дослідження проводилося по всій території України (за винятком тимчасово окупованих Криму та Донбасу) з 30 травня по 3 червня 2026 року.
Опитування проходило методом комп’ютеризованих телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів.
Нагадаємо, що це не перше дослідження соціологів, яке фіксує трансформацію поглядів громадян в умовах тривалого конфлікту.
Зокрема, нещодавно стало відомо, скільки українців підтримують вступ до ЄС та НАТО, де дослідники помітили певне зниження рівня підтримки інтеграції до Північноатлантичного альянсу на тлі високої прихильності до євроінтеграції.
Крім того, соціологічні опитування відображають і глибокі внутрішні переживання суспільства. Раніше українці назвали свій головний страх під час війни, і ним виявилися не ворожі обстріли чи руйнування інфраструктури, а загроза того, що діти в майбутньому будуть зростати у злиднях.