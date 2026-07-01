Большинство украинцев верят в победу в войне, опрос показал важный нюанс

Большинство украинцев продолжают верить в победу в войне, хотя мнения по поводу будущих границ страны разделились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведённого от имени Центра аналитики в исследованиях опросов (CISR) Международного республиканского института (IRI).
Согласно данным исследования, 85% респондентов верят в победу Украины в войне (речь идет об объединенных ответах "однозначно да" и "скорее да").
Этот показатель демонстрирует минимальный рост по сравнению с мартом 2026 (тогда было 82%) и июлем 2025 (80%). Однако цифры остаются ниже показателей первых лет полномасштабного вторжения, когда вера в победу держалась на уровне 97-98%.
Не верят в победу 10% опрошенных, а еще 5% затруднились ответить на вопрос.
Взгляды украинцев на то, какими будут границы государства после завершения боевых действий , распределились почти поровну между двумя основными сценариями:
Исследование проводилось по всей территории Украины (за исключением временно оккупированных Крыма и Донбасса) с 30 мая по 3 июня 2026 года.
Опрос проходил методом компьютеризированных телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров.
Напомним, что это не первое исследование социологов, фиксирующее трансформацию взглядов граждан в условиях продолжительного конфликта.
В частности, недавно стало известно, сколько украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО, где исследователи заметили определенное снижение уровня поддержки интеграции в Североатлантический альянс на фоне высокой приверженности евроинтеграции.
Кроме того, социологические опросы отражают и глубокие внутренние переживания общества. Ранее украинцы назвали свой главный страх во время войны, и им оказались не вражеские обстрелы или разрушение инфраструктуры, а угроза того, что дети в будущем будут расти в нищете.