Большинство украинцев делают это каждый день: проверьте, есть ли в списке ваши привычки

Досуг детей может зависеть от привычек родителей (фото: GettyImages)

Свободное от учебы или работы время каждый проводит по-своему. Досуг детей и взрослых украинцев во время войны имеет как схожие, так и отличительные черты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты всеукраинского социологического исследования.

Досуг детей и взрослых в Украине во время войны Всеукраинское социологическое исследование уровня чтения украинцев в течение 2024 года было проведено исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Украинского института книги. Кроме читательских привычек исследователи рассказали также, чем могут заниматься в свободное время: дети в возрасте от 6 до 17 лет;

молодежь и взрослые в возрасте от 16 лет и старше. Так, по частоте использования досуговых практик среди детей самыми популярными стали: встречи с друзьями (72%);

общение в мессенджерах с друзьями, родственниками, знакомыми (63%);

просмотр ленты социальных сетей или написание публикаций в них (59%);

игры (в том числе - онлайн) с друзьями (41%);

пребывание на природе (39%);

чтение чего-то интересного в интернете - не в социальных сетях (34%);

просмотр телевизионных передач - в том числе в интернете (33%);

просмотр фильмов, сериалов, видео на YouTube или других платформах (32%);

чтение новостей в мессенджерах (31%);

занятия хобби (26%);

чтение книг - печатных или электронных, слушание аудиокниг (25%);

занятия спортом (20%);

занятия творчеством (13%). Досуг украинцев в возрасте от 6 до 17 лет (инфографика: sapiens.com.ua) Между тем взрослые украинцы во время досуга чаще всего: читают новости в мессенджерах (60%);

просматривают ленты социальных сетей (59%);

общаются в мессенджерах с друзьями, родственниками, знакомыми (57%);

смотрят фильмы, сериалы, видео на YouTube или других платформах (42%);

читают что-то интересное в интернете - не в социальных сетях (41%);

смотрят телевизионные передачи (34%);

находятся на природе (24%);

слушают радио или подкасты (23%);

посвящают время хобби (19%);

занимаются спортом (18%);

читают книги - печатные или электронные, слушают аудиокниги (16%);

играют в игры - в том числе онлайн (11%). Досуг взрослых украинцев (инфографика: sapiens.com.ua)