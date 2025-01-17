Большинство украинцев делают это каждый день: проверьте, есть ли в списке ваши привычки
Свободное от учебы или работы время каждый проводит по-своему. Досуг детей и взрослых украинцев во время войны имеет как схожие, так и отличительные черты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты всеукраинского социологического исследования.
Досуг детей и взрослых в Украине во время войны
Всеукраинское социологическое исследование уровня чтения украинцев в течение 2024 года было проведено исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Украинского института книги.
Кроме читательских привычек исследователи рассказали также, чем могут заниматься в свободное время:
- дети в возрасте от 6 до 17 лет;
- молодежь и взрослые в возрасте от 16 лет и старше.
Так, по частоте использования досуговых практик среди детей самыми популярными стали:
- встречи с друзьями (72%);
- общение в мессенджерах с друзьями, родственниками, знакомыми (63%);
- просмотр ленты социальных сетей или написание публикаций в них (59%);
- игры (в том числе - онлайн) с друзьями (41%);
- пребывание на природе (39%);
- чтение чего-то интересного в интернете - не в социальных сетях (34%);
- просмотр телевизионных передач - в том числе в интернете (33%);
- просмотр фильмов, сериалов, видео на YouTube или других платформах (32%);
- чтение новостей в мессенджерах (31%);
- занятия хобби (26%);
- чтение книг - печатных или электронных, слушание аудиокниг (25%);
- занятия спортом (20%);
- занятия творчеством (13%).
Досуг украинцев в возрасте от 6 до 17 лет (инфографика: sapiens.com.ua)
Между тем взрослые украинцы во время досуга чаще всего:
- читают новости в мессенджерах (60%);
- просматривают ленты социальных сетей (59%);
- общаются в мессенджерах с друзьями, родственниками, знакомыми (57%);
- смотрят фильмы, сериалы, видео на YouTube или других платформах (42%);
- читают что-то интересное в интернете - не в социальных сетях (41%);
- смотрят телевизионные передачи (34%);
- находятся на природе (24%);
- слушают радио или подкасты (23%);
- посвящают время хобби (19%);
- занимаются спортом (18%);
- читают книги - печатные или электронные, слушают аудиокниги (16%);
- играют в игры - в том числе онлайн (11%).
Досуг взрослых украинцев (инфографика: sapiens.com.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что больше всего читают украинцы и какие книги в топе у молодежи.
Читайте также, почему чрезмерно отсыпаться на выходных вредно для здоровья.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.