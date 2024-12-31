Більшість українців після війни зіткнеться з реальністю ветеранського життя, - соціолог

Абсолютна більшість українців на момент завершення війни так чи інакше зіткнеться з реальністю ветеранського життя або життя поруч із ветеранами.

"Ми розуміємо, що війна триває, ситуація соціально-економічна не найкраща. Кількість людей, які є ветеранами і в майбутньому будуть ветеранами, буде зростати", - сказав він.

За даними профільного відомства, кількість ветеранів в Україні вже сягнула 1 мільйона 300 тисяч.

"Ми бачимо, що зростає кількість людей, які мають близьких серед ветеранів або тих, хто воює на фронті у складі Сил оборони: кількість людей, які кажуть, що мають родичів-військових, які воюють зараз або воювали, досягла 71%. Це дуже значна цифра. На початку 2022 року таких було 54%. Тобто відбулося зростання в півтора раза", - зазначив Мисів.

Тож кількість людей, які стануть ветеранами, буде значною, а якщо віднести до цієї категорії і їхні родини, то треба помножити ще на 2,5, додав він.

"Родини військових теж переживали досвід війни. Частиною цієї ветеранської спільноти будуть і дружини, і чоловіки, діти, і найближчі родичі людей, які брали участь у війні. Вони були в очікуванні, у стресі, у постійних переживаннях, у втратах", - сказав соціолог.

Як зазначив Мисів, у грудні 2024 року було проведено п'яту хвилю дослідження, яке називається "Образ ветеранів в українському суспільстві". Воно проводиться з ініціативи Українського ветеранського фонду Міністерства ветеранів.