Більшість чоловіків в Україні допускають, що їм доведеться воювати

У грудні 2024 року 40% українців допускають, що можуть стати ветеранами у майбутньому, 56% - протилежної думки. Серед чоловіків більшість допускають, що доведеться воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Найчастіше про можливість стати ветераном говорили мешканці центральних та західних регіонів, наймолодші респонденти, чоловіки, та ті, хто мають родичів і близьких, котрі воювали з 2014 року і воюють зараз.

Серед чоловіків 57% допустили, що можуть стати ветеранами у майбутньому, протилежної думки 37% респондентів.

Більшість (54%) опитаних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України, з 2014 по 2021 роки. 71% мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року. У порівнянні із попередніми опитуваннями, починаючи з 2022 року, зростає кількість тих, чиї близькі сьогодні воюють на фронті.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 5-6 грудня 2024 року серед 1000 респондентів віком в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.