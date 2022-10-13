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Більшість українців переконані, що УПЦ МП діє в інтересах агресора

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Україна, Четвер 13 жовтня 2022 13:44
Більшість українців переконані, що УПЦ МП діє в інтересах агресора Фото: УПЦ МП діє в інтересах агресора, переконані українці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більше половини (52%) опитаних громадян погоджують з тим, що діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) радше сприяє російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даним опитування, тих, хто вважає, що діяльність УПЦ МП, навпаки, сприяє обороні України, лише 11%.

Більшість українців переконані, що УПЦ МП діє в інтересах агресора

Опитування проводилася фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 5 по 12 серпня 2022 року серед 2024 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила митрополита Тульчинського та Брацлавського УПЦ МП Іонафана на роботі в інтересах Російської Федерації.

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