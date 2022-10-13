Большинство украинцев убеждены, что УПЦ МП действует в интересах агрессора
Более половины (52%) опрошенных граждан согласовывают с тем, что деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) скорее способствует российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.
По данным опроса, тех, кто считает, что деятельность УПЦ МП, напротив, способствует обороне Украины, только 11%.
Опрос проводился фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 5 по 12 августа 2022 среди 2024 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ МП Ионафана на работе в интересах Российской Федерации.