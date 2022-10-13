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Большинство украинцев убеждены, что УПЦ МП действует в интересах агрессора

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Украина, Четверг 13 октября 2022 13:44
Большинство украинцев убеждены, что УПЦ МП действует в интересах агрессора Фото: УПЦ МП действует в интересах агрессора, убеждены украинцы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Более половины (52%) опрошенных граждан согласовывают с тем, что деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) скорее способствует российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, тех, кто считает, что деятельность УПЦ МП, напротив, способствует обороне Украины, только 11%.

Большинство украинцев убеждены, что УПЦ МП действует в интересах агрессора

Опрос проводился фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 5 по 12 августа 2022 среди 2024 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ МП Ионафана на работе в интересах Российской Федерации.

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