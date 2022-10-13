Большинство украинцев убеждены, что УПЦ МП действует в интересах агрессора

Более половины (52%) опрошенных граждан согласовывают с тем, что деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) скорее способствует российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, тех, кто считает, что деятельность УПЦ МП, напротив, способствует обороне Украины, только 11%.

Опрос проводился фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 5 по 12 августа 2022 среди 2024 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.