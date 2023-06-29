У большинства украинцев есть родственники и друзья, раненые или погибшие во время войны

Абсолютное большинство украинцев (78%) имеют близких родственников или друзей, получивших ранения или погибших из-за российского вторжения. И жители Запада, и жители Востока переживают утраты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Среди имеющих таких близких родственников или друзей в среднем (использовалось медианное значение) называлось число 7. То есть в среднем такие респонденты имеют 7 близких родственников или друзей, которые были ранены или погибли.

При этом:

- 64% украинцев имеют по крайней мере одного близкого родственника или друга, который был ранен (в среднем 5 раненых близких людей),

- а 63% имеют по крайней мере одного близкого родственника или погибшего друга (в среднем имеют 3 погибших близких людей).

Во всех регионах Украины большинство населения имеют близких родственников или друзей, которые были ранены или погибли из-за российского вторжения. Показатель колеблется от 70% на Востоке до 80% на Западе.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, война России против Украины сформировала трагический коллективный опыт для абсолютного большинства украинцев.

"Во всех уголках Украины большинство населения имеют родственников или друзей, которые были ранены или погибли из-за российского вторжения. И жители Запада, и жители Востока переживают одинаковые ужасные потери, вызванные Россией. Можем говорить о боли украинцев из-за потерь и безумном гневе на врагов", - сказал он.

По его словам, сильная эмоциональная окрашенность этого опыта выступает тем фактором, который, с одной стороны, очень сближает разных украинцев и позволяет лучше понять друг друга. С другой стороны, это способствует сплочению украинцев для совместной работы по изгнанию врага и достижению справедливости - наказанию за боль.

На этом фоне понятно становится, почему российская пропаганда относительно "общей истории" / "общей культуры" настолько бесперспективна в Украине.

"В частности, это касается "деды воевали". Хотя Вторая мировая война была большой трагедией и для украинцев, но этот опыт уже совсем отдаленный во времени. Сейчас же украинские семьи испытали горе, которое продолжается до сих пор. Поэтому нынешние эмоции запечатлевают на долгое время прочь от Москвы". Кроме этого, этот опыт добавляет устойчивости и бескомпромиссности по поводу возможных уступок России - если у тебя столько родственников и друзей пострадали или погибли, то как можно говорить об уступках?", - добавил Грушецкий.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 26 мая - 5 июня 2023 среди 2013 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", основные факторы, помогающие украинцам сохранять стойкость во время войны с Россией, это вера в Вооруженные силы Украины (86%) и семья и близкие (61%).

В июне 2023 года большинство украинцев (58%) заявили, что ради победы готовы терпеть трудности в результате нескольких лет. Еще 11% отметили, что готовы потерпеть около года, 12% - несколько месяцев. Не готовы испытывать трудности 11% опрошенных.