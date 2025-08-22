Більшість українців хочуть завершення війни "за будь-яку ціну": що це означає

За останні два роки частка тих, хто хотів би, щоб війна закінчилася найближчим часом будь-якою ціною, зросла на чверть, тоді як частка тих, хто готовий погодитися з продовженням війни, якщо це потрібно для перемоги, майже на чверть впала.

Тож наразі більше половини респондентів (55%) хотіли б, щоб війна закінчилася найближчим часом "за будь-яку ціну".

Пояснення соціологів

Як зазначив під час презентації директор соціологічної служби Центру Разумкова, Андрій Биченко, "значна частина респондентів, із тих, які відповідають, що хочуть якнайшвидшого припинення війни будь-якою ціною, цю ціну не бачать, як поразку України і поступки".

Биченко нагадав, що Центр Разумкова неодноразово ставив питання про поступки. "Абсолютна або відносна більшість відповідали, що згодні, але не на будь-які. Усі вимоги, які висуваються Росією, з ними були не згодні точно понад половини, але, як правило понад 70% респондентів", - пояснив він.

"Тобто в жодному разі відповіді на ці питання не можна оцінювати як згоду українців капітулювати. Зрештою, якби така згода була, то Україна б капітулювала ще навесні 2022 року", - сказав він.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 12 по 18 серпня 2025 року. Методом face-to-face було опитано 2002 респонденти. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.