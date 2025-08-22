Большинство украинцев хотят завершения войны "любой ценой": что это значит

За последние два года доля тех, кто хотел бы, чтобы война закончилась в ближайшее время любой ценой, выросла на четверть, тогда как доля тех, кто готов согласиться с продолжением войны, если это нужно для победы, почти на четверть упала.



Поэтому сейчас более половины респондентов (55%) хотели бы, чтобы война закончилась в ближайшее время любой ценой.



"Однако предыдущие исследования Фонда "Демократические инициативы" показывают, что лишь незначительный процент из тех, кто хочет, чтобы война завершилась любой ценой, на самом деле готовы согласиться на уступки России ради прекращения войны", - говорится в сообщении.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 12 по 18 августа 2025 года. Методом face-to-face было опрошено 2002 респондента. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.