Більшість українців не готові віддати Донбас в обмін на гарантії безпеки, - опитування

У КМІС запитали людей про таку умову миру: Україна виводить війська з підконтрольних територій Донбасу, зокрема з Краматорська і Слов’янська, а ці території переходять під контроль Росії. Натомість США і Європа дають Україні гарантії безпеки.

Таке запитання соціологи ставлять із січня 2026 року. Цього разу 61% відповіли, що така умова для них абсолютно неприйнятна.

Фото: опитування КМІС (kiis.com.ua)

Ще 35% допускають такий варіант, але більшість із них називають його складним рішенням. Без значних вагань погодилися б лише 7%. Не змогли визначитися 4% опитаних.

Порівняно з кінцем липня - початком серпня помітних змін немає.

Чи змінив тиск на Україну думку людей

Опитування тривало з 8 до 16 жовтня. Тому соціологи порівняли відповіді до оголошення "дизельної угоди" і подальшого тиску на Україну та після нього.

Серед тих, кого опитали 8-9 жовтня, категорично проти були 57%. Серед опитаних 10-16 жовтня - 62%.

"Формально різниця в межах похибки, проте ми бачимо, що (принаймні) наразі кампанія тиску на Україну не призвела до вищої готовності прийняти цю пропозицію", - йдеться у пресрелізі.

Що кажуть у регіонах

У всіх регіонах половина чи більшість опитаних відкидають таку пропозицію. Найбільше тих, хто готовий її схвалити, серед мешканців Сходу, переважно Харківщини. Там погодилися б 45%, а категорично проти 51%.

В інших регіонах, зокрема на Півдні та Нижньому Подніпров’ї, категорично проти від 60% до 66%.

"Попри нещадну кампанію бомбардувань м. Києва балістичними ракетами та реактивними дронами, більшість мешканців столиці (66%) категорично проти такої пропозиції", - зазначили в КМІС.

Формально саме в столиці таких людей найбільше серед усіх регіонів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Вашингтона виглядають як тиск, щоб змусити Україну капітулювати.

Серед таких кроків він назвав обмеження Starlink і затримку постачань ракет до Patriot.