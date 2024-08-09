До +33, але з дощами. Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні

Прогноз на 10 серпня

На Волині, Рівненщині, півночі та частині центральних областей України очікують короткочасні дощі, місцями грози. На решті території України - без істотних опадів.

Температура повітря 10 серпня у регіонах буде різною:

на заході та півночі України температура протягом дня становитиме +24...+27 градусів;

у центральній частині та на сході України також без особливих змін +26...+29 градусів;

найспекотніше буде на півдні, температура сягатиме +28...+33 градусів.

Прогноз на 11 серпня

У неділю в Україні очікується хмарна погода, але переважно без опадів. Невеликий дощ уранці накриє Київську та Полтавську область.

вдень на заході, в центральних областях, сході та півночі +23...+29

на півдні та сході знову спекотніше +27...+33 градуси.

тим часом на високогір'ї Карпат буде прохолодніше, +16...+22.

За словами Діденко, спека в Україні може посилитися з 15 серпня, починаючи із західних областей та південного заходу. Згодом вона пошириться на більшу частину України.

"До Дня Незалежності України все стабілізується, вирівняється, буде комфортно тепло та сонячно", - додає Діденко.