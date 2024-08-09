До +33, но с дождями. Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные

Прогноз на 10 августа

На Волыни, в Ровенской области, на севере и части центральных областей Украины ожидают кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Температура воздуха 10 августа в регионах будет разной:

на западе и севере Украины температура в течение дня составит +24...+27 градусов;

в центральной части и на востоке Украины также без особых изменений +26...+29 градусов;

жарче всего будет на юге, температура будет достигать +28...+33 градусов.

Прогноз на 11 августа

В воскресенье в Украине ожидается облачная погода, но преимущественно без осадков. Небольшой дождь утром накроет Киевскую и Полтавскую область.

днем на западе, в центральных областях, востоке и севере +23...+29

на юге и востоке снова жарче +27...+33 градуса.

между тем на высокогорье Карпат будет прохладнее, +16...+22.

По словам Диденко, жара в Украине может усилиться с 15 августа, начиная с западных областей и юго-запада. Впоследствии она распространится на большую часть Украины.

"Ко Дню Независимости Украины все стабилизируется, выровняется, будет комфортно тепло и солнечно", - добавляет Диденко.