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До +33, але з дощами. Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні

Україна, П'ятниця 09 серпня 2024 14:04
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До +33, але з дощами. Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні Фото: погода в Україні 10-11 серпня буде дощовою (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні на вихідні, 10 та 11 серпня, очікується дощовою та з грозами. Опади прогнозуються у більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко та Укргідрометцентр.

Прогноз на 10 серпня

На Волині, Рівненщині, півночі та частині центральних областей України очікують короткочасні дощі, місцями грози. На решті території України - без істотних опадів.

Температура повітря 10 серпня у регіонах буде різною:

  • на заході та півночі України температура протягом дня становитиме +24...+27 градусів;
  • у центральній частині та на сході України також без особливих змін +26...+29 градусів;
  • найспекотніше буде на півдні, температура сягатиме +28...+33 градусів.

До +33, але з дощами. Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні

Прогноз на 11 серпня

У неділю в Україні очікується хмарна погода, але переважно без опадів. Невеликий дощ уранці накриє Київську та Полтавську область.

  • вдень на заході, в центральних областях, сході та півночі +23...+29
  • на півдні та сході знову спекотніше +27...+33 градуси.
  • тим часом на високогір'ї Карпат буде прохолодніше, +16...+22.

До +33, але з дощами. Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідніЗа словами Діденко, спека в Україні може посилитися з 15 серпня, починаючи із західних областей та південного заходу. Згодом вона пошириться на більшу частину України.

"До Дня Незалежності України все стабілізується, вирівняється, буде комфортно тепло та сонячно", - додає Діденко.

Нагадаємо, що погода в серпні 2024 року в Україні очікується дуже стабільною та посушливою.

Раніше ми розповідали про те, як спека вище за 30-40 градусів може вплинути на енергосистему України.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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