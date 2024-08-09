До +33, але з дощами. Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні
Погода в Україні на вихідні, 10 та 11 серпня, очікується дощовою та з грозами. Опади прогнозуються у більшості областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко та Укргідрометцентр.
Прогноз на 10 серпня
На Волині, Рівненщині, півночі та частині центральних областей України очікують короткочасні дощі, місцями грози. На решті території України - без істотних опадів.
Температура повітря 10 серпня у регіонах буде різною:
- на заході та півночі України температура протягом дня становитиме +24...+27 градусів;
- у центральній частині та на сході України також без особливих змін +26...+29 градусів;
- найспекотніше буде на півдні, температура сягатиме +28...+33 градусів.
Прогноз на 11 серпня
У неділю в Україні очікується хмарна погода, але переважно без опадів. Невеликий дощ уранці накриє Київську та Полтавську область.
- вдень на заході, в центральних областях, сході та півночі +23...+29
- на півдні та сході знову спекотніше +27...+33 градуси.
- тим часом на високогір'ї Карпат буде прохолодніше, +16...+22.
За словами Діденко, спека в Україні може посилитися з 15 серпня, починаючи із західних областей та південного заходу. Згодом вона пошириться на більшу частину України.
"До Дня Незалежності України все стабілізується, вирівняється, буде комфортно тепло та сонячно", - додає Діденко.
Нагадаємо, що погода в серпні 2024 року в Україні очікується дуже стабільною та посушливою.
Раніше ми розповідали про те, як спека вище за 30-40 градусів може вплинути на енергосистему України.