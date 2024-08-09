До +33, но с дождями. Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные
Погода в Украине на выходные, 10 и 11 августа, ожидается дождливая и с грозами. Осадки прогнозируются в большинстве областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко и Укргидрометцентр.
Прогноз на 10 августа
На Волыни, в Ровенской области, на севере и части центральных областей Украины ожидают кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории Украины - без существенных осадков.
Температура воздуха 10 августа в регионах будет разной:
- на западе и севере Украины температура в течение дня составит +24...+27 градусов;
- в центральной части и на востоке Украины также без особых изменений +26...+29 градусов;
- жарче всего будет на юге, температура будет достигать +28...+33 градусов.
Прогноз на 11 августа
В воскресенье в Украине ожидается облачная погода, но преимущественно без осадков. Небольшой дождь утром накроет Киевскую и Полтавскую область.
- днем на западе, в центральных областях, востоке и севере +23...+29
- на юге и востоке снова жарче +27...+33 градуса.
- между тем на высокогорье Карпат будет прохладнее, +16...+22.
По словам Диденко, жара в Украине может усилиться с 15 августа, начиная с западных областей и юго-запада. Впоследствии она распространится на большую часть Украины.
"Ко Дню Независимости Украины все стабилизируется, выровняется, будет комфортно тепло и солнечно", - добавляет Диденко.
Напомним, что погода в августе 2024 года в Украине ожидается очень стабильная и засушливая.
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