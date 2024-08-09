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До +33, но с дождями. Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные

Украина, Пятница 09 августа 2024 14:04
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До +33, но с дождями. Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные Фото: погода в Украине 10-11 августа будет дождливой (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине на выходные, 10 и 11 августа, ожидается дождливая и с грозами. Осадки прогнозируются в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко и Укргидрометцентр.

Прогноз на 10 августа

На Волыни, в Ровенской области, на севере и части центральных областей Украины ожидают кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Температура воздуха 10 августа в регионах будет разной:

  • на западе и севере Украины температура в течение дня составит +24...+27 градусов;
  • в центральной части и на востоке Украины также без особых изменений +26...+29 градусов;
  • жарче всего будет на юге, температура будет достигать +28...+33 градусов.

До +33, но с дождями. Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные

Прогноз на 11 августа

В воскресенье в Украине ожидается облачная погода, но преимущественно без осадков. Небольшой дождь утром накроет Киевскую и Полтавскую область.

  • днем на западе, в центральных областях, востоке и севере +23...+29
  • на юге и востоке снова жарче +27...+33 градуса.
  • между тем на высокогорье Карпат будет прохладнее, +16...+22.

До +33, но с дождями. Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные По словам Диденко, жара в Украине может усилиться с 15 августа, начиная с западных областей и юго-запада. Впоследствии она распространится на большую часть Украины.

"Ко Дню Независимости Украины все стабилизируется, выровняется, будет комфортно тепло и солнечно", - добавляет Диденко.

Напомним, что погода в августе 2024 года в Украине ожидается очень стабильная и засушливая.

Ранее мы рассказывали о том, как жара выше 30-40 градусов может повлиять на энергосистему Украины.

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