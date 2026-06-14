Більшість швейцарців не підтримали ідею обмежити населення країни до 10 млн

Згідно з прогнозом національної телерадіокомпанії SRF, яка традиційно проводить референдуми, близько 45% виборців висловилися "за" пропозицією, а 55% - "проти".

Голосування, яке порівнювали з референдумом щодо Brexit у Британії 2016 року, викликало занепокоєння у бізнесу. Підприємці побоювалися, що підтримка рішення може покласти край вільному переміщенню робочої сили між Швейцарією та ЄС - головним торговим партнером країни.

Пропозиція, яку активно просувала права Швейцарська народна партія, передбачала, що населення країни не має перевищувати 10 млн осіб до 2050 року. Причому було сказано, що якщо це станеться протягом двох років, то Швейцарія повинна припинити свободу пересування в ЄС.

За словами Урса Бієрі з соціологічної компанії GFS Bern, ініціатива не пройшла з тієї причини, що, незважаючи на широко розповсюджену стурбованість Ростов населення, люди не були переконані в доцільності плану і побоювалися можливих побічних ефектів.

"Виборців турбували негативні наслідки для відносин Швейцарії з ЄС і для ринку праці. Людей також турбують такі речі, як достатня кількість медичного персоналу та медичних працівників. Крім того, існує думка, що в нинішній міжнародній обстановці для невеликої країни це нерозумно", - пояснив він.

Зазначимо, що населення Швейцарії вже становить 9,1 млн осіб і зростає набагато швидше, ніж у сусідніх країнах ЄС. Іноземці становлять майже 28% населення Швейцарії, і, згідно з офіційними прогнозами, на початок 2040-х років його чисельність досягне 10 млн осіб.