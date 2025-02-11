Більшість повідомлень про "мирний план" Трампа є безпідставними, - голова МЗС Литви

"Ми говоримо про членство України в НАТО, ми ставимо питання членства в НАТО на стіл переговорів, і це те, про що ми завжди говорили, що це потрібно зробити. Не тільки тому, що це найпростіший, найпряміший шлях до убезпечення України, але й тому, що, відкидаючи саму ідею, ви послаблюєте будь-які переговорні позиції", - пояснив він.
Міністр додав, що у нього склалось враження, що адміністрація Трампа не буде тим, хто публічно продемонструє план переговорів, оскільки це так не працює. Важливо тримати "карти в рукаві", а також мати сформовані переговорні позиції.
У тому ж числі він зауважив, що важливим фактором є те, що Росія поки що не демонструє готовності до переговорів.
"Є певні сигнали, що пакет санкцій може бути значно розширений і що військова підтримка України може бути безпрецедентною, якщо не буде досягнута угода, і ці сигнали реальні. Побачимо, які важелі вони оберуть", - відзначив Будріс.