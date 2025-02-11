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Большинство сообщений о "мирном плане" Трампа являются безосновательными, - глава МИД Литвы

Фото: Кястутис Будрис, глава Министерства иностранных дел Литвы (facebook.com/urministerija )
Автор: Сергей Пышкин

Большая часть сообщений о "мирном плане" президента США Дональда Трампа по полномасштабной войне в Украине являются безосновательными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, которого цитирует LRT.

"Около 70% информации в открытом доступе относительно якобы фрагментов или намерений плана с обеих сторон, я могу подтвердить, является безосновательной. Происходит тестирование. Попытки проверить ту или иную идею и так далее", - заявил министр.

По его словам, на прошлой неделе, он вместе со своими балтийскими коллегами уже посещал Штаты и во время визита посоветовал американским партнерам "держать все на столе" во время переговоров.

"Мы говорим о членстве Украины в НАТО, мы ставим вопрос членства в НАТО на стол переговоров, и это то, о чем мы всегда говорили, что это нужно сделать. Не только потому, что это самый простой, самый прямой путь к обеспечению безопасности Украины, но и потому, что, отвергая саму идею, вы ослабляете любые переговорные позиции", - пояснил он.

Министр добавил, что у него сложилось впечатление, что администрация Трампа не будет тем, кто публично продемонстрирует план переговоров, поскольку это так не работает. Важно держать "карты в рукаве", а также иметь сформированные переговорные позиции.

В том же числе он отметил, что важным фактором является то, что Россия пока не демонстрирует готовности к переговорам.

"Есть определенные сигналы, что пакет санкций может быть значительно расширен и что военная поддержка Украины может быть беспрецедентной, если не будет достигнуто соглашение, и эти сигналы реальны. Посмотрим, какие рычаги они выберут", - отметил Будрис.

 

"Мирный план" Трампа

Недавно Трамп заявил журналистам, что по его мнению, Штаты достигают прогресса в переговорах по прекращению российско-украинской войны. При этом он отказался раскрывать подробности диалога с диктатором Путиным.

Тем временем Bloomberg пишет, что спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в ближайшие недели планирует представить президенту США варианты прекращения российско-украинской войны.

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