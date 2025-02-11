Большинство сообщений о "мирном плане" Трампа являются безосновательными, - глава МИД Литвы

"Мы говорим о членстве Украины в НАТО, мы ставим вопрос членства в НАТО на стол переговоров, и это то, о чем мы всегда говорили, что это нужно сделать. Не только потому, что это самый простой, самый прямой путь к обеспечению безопасности Украины, но и потому, что, отвергая саму идею, вы ослабляете любые переговорные позиции", - пояснил он.
Министр добавил, что у него сложилось впечатление, что администрация Трампа не будет тем, кто публично продемонстрирует план переговоров, поскольку это так не работает. Важно держать "карты в рукаве", а также иметь сформированные переговорные позиции.
В том же числе он отметил, что важным фактором является то, что Россия пока не демонстрирует готовности к переговорам.
"Есть определенные сигналы, что пакет санкций может быть значительно расширен и что военная поддержка Украины может быть беспрецедентной, если не будет достигнуто соглашение, и эти сигналы реальны. Посмотрим, какие рычаги они выберут", - отметил Будрис.