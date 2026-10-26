Більшість постачальників компонентів для російських КАБів обходять санкції, - дослідження

Санкційний тиск на ланцюг постачання російських КАБів зосереджений переважно на одній компанії, тоді як більшість її постачальників, зокрема й китайських виробників, обмежень не мають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Центру оборонних реформ (CDR).
ТРВ-Інжиніринг, за даними звіту, підпадає під санкції ЄС, США, Канади, Швейцарії, Японії та України, "Омнитрейд" і Gulfwind - США та України.
За даними CDR, санкцій немає щодо "Фарад Трейд", CED Sail, МАК, "Рада-Експорт", ПКФ "Рада", НВО "Продвижение", Eminent International, "Сучасні комплексні поставки - Мобайл" та "Спецметалл".
Серед китайських виробників без санкцій значаться KST Digital Technology (сервоприводи), Shenzhen Fire Power Control Technology і Shanghai Dongzhi Technology (інерційні датчики). Baoding Kaituo перебуває під експортними обмеженнями США. Через таку нерівномірність, вважають у CDR, КТРВ може й далі закуповувати потрібні компоненти без суттєвих обмежень.
За даними CDR, після контракту з ТРВ-Інжиніринг від 12 грудня 2024 року компанія у 2025 році отримала від нього 2,9 млрд рублів, значну частину авансом. Її чистий прибуток зріс до 971,3 млн рублів, приблизно у 55 разів порівняно з попереднім роком. Фірму зареєстровано у 2022 році, щонайменше троє співзасновників раніше працювали в російській авіабудівній корпорації "Іркут". Також у CDR зазначають, що компанія закрила сайт із каталогом приводів і прибрала згадку про продукт із публікації МАІ.
Тип приводів у платіжках не вказаний. Зв'язок із виробництвом УМПК-500М аналітики виводять зі споживача - приладобудівного заводу "Тайфун". CDR зауважує, що локалізація складання не усуває залежності від імпортних комплектуючих, і пропонує розглядати мережу ТРВ-Інжиніринг як єдину систему, а для китайських виробників готувати окремі пропозиції.
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Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія залучила ще один авіазавод до виробництва модулів УМПК для КАБів. За даними звіту Центру оборонних реформ (CDR), мова про Смоленський авіаційний завод, який входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння" і був відомий насамперед виробництвом ракет Х-59 та Х-101. Аналітики CDR вважають, що залучення нових підприємств може свідчити про намір Росії тривалий час підтримувати інтенсивні наступальні дії.