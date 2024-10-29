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Більшість - підлітки: у Південній Кореї озвучили нові дані про солдат КНДР у Росії

Ілюстративне фото: у Південній Кореї озвучили нові дані про солдат КНДР у Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Військовим, які КНДР направила до Російської Федерації, здебільшого близько 20 років. Деякі з них - підлітки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт розвідки Південної Кореї.

За даними Південної Кореї, північнокорейські війська в Росії в основному складаються з молодих людей віком до 20 років, а деякі з них перебувають у підлітковому віці.

"Їхні бойові можливості не слід недооцінювати, оскільки вони вже пройшли базову бойову підготовку як «штурмовий корпус. Бойові можливості солдатів, які не стикалися з особливостями сучасної війни, наприклад, російсько-української, можуть бути невідомими", - сказано у повідомленні.

У розвідці Південної Кореї зазначили, що, це перший випадок, коли північнокорейські військові були розгорнуті за кордоном для ведення бойових дій, і це чудова можливість зрозуміти їх можливості.

"Ми розглянемо всі заходи, необхідні для забезпечення національної безпеки, і будемо консультуватися з українською стороною", - заявили у відомстві.

Солдати Північної Кореї у Росії

На початку жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила своїх солдатів до Росії для підтримки у війні з Україною. Росія задіє їх на Курському напрямку.

Сьогодні ж ЗМІ писали про те, що українські артилеристи вже завдали кількох ударів по будинках, де, ймовірно, знаходилися військовослужбовці з КНДР. Це сталось у Курській області.

 

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КНДРВійна в УкраїніПівденна Корея