RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Большинство – подростки: в Южной Корее озвучили новые данные о солдатах КНДР в России

Иллюстративное фото: в Южной Корее озвучили новые данные о солдатах КНДР в России (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Военным, которые КНДР направила в Российскую Федерацию, в основном около 20 лет. Некоторые из них – подростки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет разведки Южной Кореи.

По данным Южной Кореи, северокорейские войска в России в основном состоят из молодых людей младше 20 лет, а некоторые из них находятся в подростковом возрасте.

"Их боевые возможности не следует недооценивать, поскольку они уже прошли базовую боевую подготовку как «штурмовой корпус. Боевые возможности солдат, которые не сталкивались с особенностями современной войны, например российско-украинской, могут быть неизвестны", - говорится в сообщении.

В разведке Южной Кореи отметили, что это первый случай, когда северокорейские военные были развернуты за границей для ведения боевых действий, и это отличная возможность понять их возможности.

"Мы рассмотрим все меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности и будем консультироваться с украинской стороной", - заявили в ведомстве.

Солдаты Северной Кореи в России

В начале октября стало известно, что Северная Корея отправила своих солдат в Россию для поддержки войны с Украиной. Россия задействует их на Курском направлении.

Сегодня же СМИ писали о том, что украинские артиллеристы уже нанесли несколько ударов по домам, где, вероятно, находились военнослужащие из КНДР. Это произошло в Курской области.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРВойна в УкраинеЮжная Корея