Більшість областей охоплять дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 12 жовтня, очікується незначне похолодання. У низці регіонів прогнозуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.
У більшості північних, західних, а також Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях місцями помірні дощі. На решті території без опадів.
На Закарпатті та Прикарпатті вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, у західних та північних областях - північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень в західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17° тепла, на решті території 18-23°.
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, помірний дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 12-17°, у Києві 13-15°.
Нагадаємо, раніше синоптики поділилися кліматичними особливостями жовтня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на другий місяць осені 2026 року.