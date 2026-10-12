Більшість областей охоплять дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

У більшості північних, західних, а також Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях місцями помірні дощі. На решті території без опадів.

На Закарпатті та Прикарпатті вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, у західних та північних областях - північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень в західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17° тепла, на решті території 18-23°.

Фото: якою буде погода в Україні 12 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, помірний дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 12-17°, у Києві 13-15°.