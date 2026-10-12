Большинство областей охватят дожди: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 12 октября, ожидается незначительное похолодание. В ряде регионов прогнозируются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине облачно с прояснениями.
В большинстве северных, западных, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами умеренные дожди. На остальной территории без осадков.
В Закарпатье и Прикарпатье утром местами туман.
Ветер юго-восточный, в западных и северных областях северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях 12-17 ° тепла, на остальной территории 18-23 °.
В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, умеренный дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 12-17 °, в Киеве 13-15 °.
Напомним, ранее синоптики поделились климатическими особенностями октября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на второй месяц осени 2026 года.