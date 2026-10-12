RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Большинство областей охватят дожди: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 12 октября (коллаж РБК-Украина)

В Украине сегодня, 12 октября, ожидается незначительное похолодание. В ряде регионов прогнозируются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

В большинстве северных, западных, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами умеренные дожди. На остальной территории без осадков.

В Закарпатье и Прикарпатье утром местами туман.

Ветер юго-восточный, в западных и северных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях 12-17 ° тепла, на остальной территории 18-23 °.

Фото: какой будет погода в Украине 12 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, умеренный дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 12-17 °, в Киеве 13-15 °.

Напомним, ранее синоптики поделились климатическими особенностями октября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на второй месяц осени 2026 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве