Більшість країн НАТО перевищили витрати на оборону у 2% ВВП, - Столтенберг

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з президентом США Джо Байденом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York TImes.

Столтенберг заявив, що НАТО готова взяти на себе більш значну роль у забезпеченні безпеки України наразі.

"Я очікую, що коли ми зустрінемося наступного місяця, ми домовимося про роль НАТО в наданні допомоги в забезпеченні безпеки та навчанні. Це зменшить навантаження на Сполучені Штати і посилить нашу підтримку України", - зазначив він.

Видання зазначає, що це стало можливим частково тому, що кількість союзників, які виконують свої неофіційні зобов'язання витрачати на збройні сили не менше 2% від ВВП, різко зросла.

За словами Столтенберга, коли союзники по НАТО взяли на себе це зобов'язання у 2014 році, тільки три члени, включно зі Сполученими Штатами, досягли цього показника. Він зазначив, що близько п'яти років тому це зробили приблизно 10 країн, а цього року це зроблять понад 20 із 32 членів альянсу.

Столтенберг також повідомив, що цього року союзники збільшили військові витрати на 18% - це найбільший стрибок за останні десятиліття.