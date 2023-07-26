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Більшість країн Африки проігнорували саміт Путіна, в Росії знайшли "винного"

Фото: Дмитро Пєсков, речник Кремля (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Більшість країна Африки проігнорували саміт Росія-Африка. Кремль звинувачує в цьому Захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому на саміт прибули лише 17 глав країн Африки, що, зі свого боку, вдвічі менше, ніж у 2019 році, речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив в усьому Захід.

"Відбувається відверте нахабне втручання з боку США, Франції та інших держав через їхні дипломатичні представництва в африканських країнах і спроби чинити тиск на керівництво цих країн з метою перешкодити їх активній участі у форумі", - заявив речник.

Як пише видання, очікується, що російський диктатор Володимир Путін проведе двосторонні зустрічі з усіма главами африканських держав, які беруть участь у саміті.

Варто додати, що в коментарі "РИА Новости", посол з особливих доручень МЗС РФ Олег Озеров заявив, що запрошення на саміт надіслали главам усіх африканських держав.

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