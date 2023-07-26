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Большинство стран Африки проигнорировали саммит Путина, в России нашли "виновного"

Фото: Дмитрий Песков, представитель Кремля (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Большинство страна Африки проигнорировали саммит Россия-Африка. Кремль обвиняет в этом Запад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отвечая на вопрос журналистов, почему на саммит прибыли только 17 глав стран Африки, что, в свою очередь, вдвое меньше, чем в 2019 году, спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил во всем Запад.

"Происходит откровенное наглое вмешательство со стороны США, Франции и других государств через их дипломатические представительства в африканских странах и попытки оказать давление на руководство этих стран с целью помешать их активному участию в форуме", - заявил спикер.

Как пишет издание, ожидается, что российский диктатор Владимир Путин проведет двусторонние встречи со всеми главами африканских государств, участвующих в саммите.

Стоит добавить, что в комментарии "РИА Новости", посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил, что приглашения на саммит прислали главам всех африканских государств.

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