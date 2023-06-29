Більшість іранців підтримують Україну у її війні з Росією, - іранський опозиціонер

Переважна більшість іранців підтримує Україну. Повалення режиму Путіна гарантовано принесе користь Ірану - адже без кремлівської підтримки тамтешній режим гарантовано звалиться.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів іранський опозиціонер, політичний емігрант Вахід Бехешті.
"Абсолютна більшість іранців, серця абсолютної більшості іранців з українцями", - сказав він.
За його словами, іранці ненавидять Росію, ненавидять Путіна, тому що вони відчувають цю терористичну діяльність більше, ніж будь-хто інший у світі.
Бехешті вважає, що верховний лідер цього терористичного режиму в Ірані є "лялькою Путіна".
"Тому їхні серця з українцями. Вони абсолютно підтримують українців у їхній війні, і вони набувають натхнення від українців", - додав він.
Слід зазначити, що іранський режим підтримує російську агресію проти України. Тегеран постачає Москві озброєння, зокрема ударні безпілотники. Саме дронами-камікадзе іранського виробництва росіяни часто атакують мирні міста України.
За даними опитування "Левада-центру", серед росіян щодо США, ЄС та України переважають негативні оцінки. Позитивні оцінки переважають щодо Китаю та Ірану.
Вахід Бехешті був змушений залишити рідну країну ще 24 роки тому. Оселившись у Лондоні, він продовжив боротися за свободу свого народу вже на еміграції. Навесні цього року він привернув увагу багатьох світових медіа, коли оголосив голодування під офісом МЗС Великобританії - з вимогою внести Корпус вартових ісламської революції (КСІР), головну опору правлячого в Ірані режиму до списку терористичних організацій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.