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Большинство иранцев поддерживают Украину в ее войне с Россией, - иранский оппозиционер

Фото: Вахид Бехешти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Подавляющее большинство иранцев поддерживают Украину. Свержение режима Путина гарантированно принесет пользу Ирану - ведь без кремлевской поддержки тамошний режим гарантированно рухнет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал иранский оппозиционер, политический эмигрант Вахид Бехешти.

"Абсолютное большинство иранцев, сердца абсолютного большинства иранцев с украинцами", - сказал он

По его словам, иранцы ненавидят Россию, ненавидят Путина, потому что они чувствуют эту террористическую деятельность больше, чем кто-либо другой в мире.

Бехешти считает, верховный лидер этого террористического режима в Иране является "куклой Путина".

"Потому их сердца с украинцами. Они абсолютно поддерживают украинцев в их войне, и они получают вдохновение от украинцев", - добавил он.

Иран и Россия

Следует отметить, что иранский режим поддерживает российскую агрессию против Украины. Тегеран поставляет Москве вооружение, в том числе ударные беспилотники. Именно дронами-камикадзе иранского производства российские часто атакуют мирные города Украины.

По данным опроса "Левада-центра", среди жителей России в отношении США, ЕС и Украины преобладают негативные оценки. Положительные оценки преобладают в отношении Китая и Ирана.

О Бехешти

Вахид Бехешти был вынужден покинуть родную страну еще 24 года назад. Поселившись в Лондоне, он продолжил бороться за свободу своего народа уже в эмиграции. Весной этого года он привлек внимание многих мировых медиа, когда объявил голодовку под офисом МИД Великобритании - с требованием внести Корпус стражей исламской революции (КСИР), главную опору правящего в Иране режима, в список террористических организаций.

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