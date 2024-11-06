Більшість голосів поки що у Трампа. Чи має Гарріс шанс на перемогу: можливі розклади

Попри численні передвиборчі прогнози, вже за лічені години після закінчення голосування в США визначився впевнений фаворит у президентських перегонах - кандидат від республіканців Дональд Трамп. Згідно з оцінкою The New York Times, його шанси на перемогу дорівнюють 90%.

Проте повністю списувати з рахунків Камалу Харріс ще зарано. Адже не відомий переможець ще в шести штатах, що вагаються. І якщо Харріс зрештою покаже там найкращі результати, вона зможе обігнати Трампа, хоч і з невеликою, але достатньою перевагою.

Поточний розклад голосів

На даний момент післявиборний розклад, за оцінками The New York Times, виглядає так: Гарріс отримує 205 голосів виборців, Трамп - 230 голосів. Для перемоги кандидату потрібно набрати щонайменше 270 голосів.

Зважаючи на все, і Гарріс, і Трамп візьмуть усі "безперечні" штати, в яких їм пророкували перемогу задовго до голосування. Наприклад, Гарріс гарантовано виграє у Нью-Мексико, Трамп - на Алясці. При цьому Гарріс майже гарантовано поступається Трампу у спірній Джорджії.

Після цього розклад матиме такий вигляд: 226 голосів виборців у Гарріс, 251 голос - у Трампа.

Три шляхи для Харріс

У цій ситуації Гарріс залишиться три різні шляхи до перемоги. Причому в будь-якому випадку вона має здобути перемогу в Пенсільванії. Найочевидніший сценарій - виграти у всіх трьох штатах "Іржавого поясу", Вісконсині, Мічигані та Пенсильванії. Тоді вона обійде Трампа із мінімальною перевагою у Колегії виборців: 270 проти 268 голосів.

На даний момент підрахунок голосів у всіх трьох штатах у розпалі, скрізь Трамп поки що на кілька відсотків обходить опонентку. Втім, у Гарріс тут є резерв. Голоси, віддані поштою, вважатимуться пізніше, а таким чином більше люблять голосувати саме демократи. Тому Гарріс ще може обійти Трампа у всіх трьох штатах. Сам підрахунок, особливо в Пенсільванії, може тривати кілька днів.

Два інші сценарії перемоги Гарріс виглядають набагато менш ймовірними. Вони припускають, що для перемоги їй обов'язково доведеться виграти в Аризоні. Перемоги в Аризоні, Пенсільванії та Мічигані дадуть їй 271 голос виборців, перемоги в Аризоні, Пенсільванії, Вісконсині та Неваді - 272 голоси.

Але шанси на перемогу в Аризоні для Гарріс виглядають досить примарними. Ще до виборів, серед усіх штатів, що вагаються, вона тут показувала найгірші результати. Деякі медіа через це навіть викреслювали Аризону зі списку штатів, що вагаються, і апріорі прогнозували тут перемогу Трампа. На даний момент, після підрахунку 53% голосів, Трамп набирає тут 50% голосів, Гарріс - 49,2%.