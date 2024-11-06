Большинство голосов пока у Трампа. Есть ли у Харрис шанс на победу: возможные расклады

Вопреки многочисленным предвыборным прогнозам, уже через считанные часы после окончания голосования в США определился уверенный фаворит в президентской гонке - кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Согласно оценке The New York Times, его шансы на победу равняются 90%.

Тем не менее полностью списывать со счетов Камалу Харрис еще рано. Ведь не известен победитель еще в шести колеблющихся штатах. И если Харрис в конечном счете покажет там лучшие результаты, она сможет обогнать Трампа, хоть и с небольшим, но достаточным перевесом.

Текущий расклад по голосам

На данный момент послевыборный расклад, по оценкам The New York Times выглядит так: Харрис получает 205 голосов выборщиков, Трамп - 230 голосов. Для победы кандидату требуется набрать минимум 270 голосов.

Судя по всему, и Харрис, и Трамп возьмут все "бесспорные" штаты, в которых им предрекали победу задолго до голосования. К примеру, Харрис гарантированно выиграет в Нью-Мексико, Трамп - на Аляске. При этом Харрис почти гарантированно уступает Трампу в спорной Джорджии.

После этого расклад будет выглядеть так: 226 голосов выборщиков у Харрис, 251 голос - у Трампа.

Три пути для Харрис

В этой ситуации у Харрис останется три различных пути к победе. Причем в любом случае она должна одержать победу в Пенсильвании. Самый очевидный сценарий - выиграть во всех трех штатах "Ржавого пояса", Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Тогда она обойдет Трампа с минимальным перевесом в Коллегии выборщиков: 270 против 268 голосов.

На данный момент подсчет голосов во всех трех штатах в разгаре, везде Трамп пока на несколько процентов обходит оппонентку. Впрочем, у Харрис здесь есть резерв. Голоса, отданные по почте, будут считаться позже, а таким образом больше любят голосовать как раз демократы. Поэтому Харрис еще может обойти Трампа во всех трех штатах. Сам подсчет, особенно в Пенсильвании, может затянуться на несколько дней.

Два других сценария победы Харрис выглядят гораздо менее вероятными. Они предполагают, что для победы ей обязательно придется выиграть в Аризоне. Победы в Аризоне, Пенсильвании и Мичигане дадут ей 271 голос выборщиков, победы в Аризоне, Пенсильвании, Висконсине и Неваде - 272 голоса.

Но шансы на победу в Аризоне для Харрис выглядят довольно призрачными. Еще до выборов, среди всех колеблющихся штатов, она тут показывала наихудшие результаты. Некоторые медиа из-за этого даже вычеркивали Аризону из списка колеблющихся штатов и априори прогнозировали здесь победу Трампа. На данный момент, после подсчета 53% голосов, Трамп набирает здесь 50% голосов, Харрис - 49,2%

