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Більшість дронів для ЗСУ виробляється в Україні, - Камишін

Україна, Понеділок 04 грудня 2023 19:10
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Більшість дронів для ЗСУ виробляється в Україні, - Камишін Архівне фото: Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Більшість дронів, які використовують бійці ЗСУ, виробляються в Україні. За імпортом заходить уже тільки кілька моделей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.

"Це добре що Міноборони нарощує закупівлю дронів. І радий що абсолютна більшість дронів що закуповуються для сил оборони - вже вироблені в Україні", - йдеться у повідомленні.

За словами Камишіна, за імпортом заходить вже тільки кілька моделей.

"Наше виробництво вже спроможне видати пристойну кількість вироблених в Україні дронів. Від найменших і найдешевших FPV до далекобійних аналогів "шахедів", - написав міністр.

Також він додав, що стабільна контрактація дозволить нарощувати далі виробничі спроможності.

Українські дрони

На озброєнні Збройних сил України знаходяться вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва, що значно збільшилося під час війни.

Також раніше Кабінет міністрів виділив 40 мільярдів гривень для інвестицій для українських виробників безпілотників.

Сьогодні заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що у грудні українські війська отримають в рази більше безпілотників. Міноборони отримало додатковий ресурс на закупівлю дронів.

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