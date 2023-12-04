Большинство дронов для ВСУ производится в Украине, - Камышин

Большинство дронов, которые используют бойцы ВСУ, производятся в Украине. По импорту заходит уже только несколько моделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина .

"Это хорошо что Минобороны наращивает закупку дронов. И рад что абсолютное большинство дронов закупаемых для сил обороны - уже произведены в Украине", - говорится в сообщении.

По словам Камышина, по импорту заходит уже только несколько моделей.

"Наше производство уже способно выдать приличное количество произведенных в Украине дронов. От самых маленьких и самых дешевых FPV до дальнобойных аналогов "шахедов", - написал министр.

Также он добавил, что стабильная контрактация позволит наращивать дальше производственные возможности.

Украинские дроны

На вооружении Вооруженных сил Украины находятся уже более 20 новых наименований дронов украинского производства, что значительно увеличилось во время войны.

Также ранее Кабинет Министров выделил 40 миллиардов гривен для инвестиций для украинских производителей беспилотников.

Сегодня заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что в декабре украинские войска получат в разы больше беспилотников. Минобороны получило дополнительный ресурс на закупку дронов.