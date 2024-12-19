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Большинство мужчин в Украине допускают, что им придется воевать

Украина, Четверг 19 декабря 2024 14:27
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Большинство мужчин в Украине допускают, что им придется воевать Фото: Большинство украинских мужчин допускают, что придется воевать (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2024 года 40% украинцев допускают, что могут стать ветеранами в будущем, 56% - противоположного мнения. Среди мужчин большинство допускают, что придется воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Чаще всего о возможности стать ветераном говорили жители центральных и западных регионов, молодые респонденты, мужчины, и те, кто имеет родственников и близких, которые воевали с 2014 года и воюют сейчас.

Среди мужчин 57% допустили, что могут стать ветеранами в будущем, противоположного мнения 37% респондентов.

Большинство мужчин в Украине допускают, что им придется воевать

Большинство (54%) опрошенных отметили, что среди их близких и родных есть те, кто принимал участие в военных действиях на территории Украины, с 2014 по 2021 годы. 71% имеют среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года. По сравнению с предыдущими опросами, начиная с 2022 года, растет количество тех, чьи близкие сегодня воюют на фронте.

Большинство мужчин в Украине допускают, что им придется воевать

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 5-6 декабря 2024 года среди 1000 респондентов в возрасте во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в сентябре 2024 года 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией.

Среди респондентов, которые верят в победу, 39% считают, что она наступит через 1-2 года, 19,5% - что она наступит до конца этого года, 15% - что для этого нужно от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 2% - что победа состоится "вряд ли при моей жизни".

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