Більшість чоловіки. Держприкордонслужба відмовила у виїзді 43 тисячам українців

Речник не приховує - у прикордонників велика кількість відмов на кордоні.

"За 10 місяців у виїзді в перетину кордону було відмовлено 43 тисячам громадян України, які слідували на виїзд з України", - констатував Демченко.

Він додав, що відмови були з різних причин, але в першу чергу через те, що особи не відповідали умовам перетину кордону.

"Знову ж таки, тут більше йде мова про громадян України чоловіків", - зазначив спікер.

Виїзд з України

Під час воєнного стану в Україні, яке Рада продовжила 8 листопада до 14 лютого 2024 року, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Крім того, накладено заборону на їхній виїзд за кордон. Щоправда, виїхати можуть ті з чоловіків, які мають відстрочку (за певних умов), або ті, хто не підлягає мобілізації. Щодо жінок, дітей та хлопців до 18 років - виїзд за межі України для них відкритий, крім мобілізованих представниць жіночої статі.