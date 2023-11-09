Большинство мужчины. Госпогранслужба отказала в выезде 43 тысячам украинцев

Спикер не скрывает - у пограничников большое количество отказов на границе.

"За 10 месяцев в выезде в пересечение границы было отказано 43 тысячам граждан Украины, которые следовали на выезд из Украины", - констатировал Демченко.

Он добавил, что отказы были по разным причинам, но в первую очередь из-за того, что лица не отвечали условиям пересечения границы.

"Опять же, здесь больше идет речь о гражданах Украины мужчин", - отметил спикер.

Выезд из Украины

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила 8 ноября до 14 февраля 2024 года, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Кроме того, наложен запрет на их выезд за границу. Правда, выехать могут те из мужчин, у кого есть отсрочка (при определенных условиях) или те, кто не подлежит мобилизации. Что касается женщин, детей и парней до 18 лет - выезд за пределы Украины для них открыт, кроме мобилизованных представительниц женского пола.