RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Большинство мужчины. Госпогранслужба отказала в выезде 43 тысячам украинцев

Фото: Госпогранслужба отказала в выезде 43 тысячам украинцев (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За последние 10 месяцев пограничники отказали в выезде за пределы Украины 43 тысячам граждан. Большинство из них - мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время пресс-конференции.

Спикер не скрывает - у пограничников большое количество отказов на границе.

"За 10 месяцев в выезде в пересечение границы было отказано 43 тысячам граждан Украины, которые следовали на выезд из Украины", - констатировал Демченко.

Он добавил, что отказы были по разным причинам, но в первую очередь из-за того, что лица не отвечали условиям пересечения границы.

"Опять же, здесь больше идет речь о гражданах Украины мужчин", - отметил спикер.

Выезд из Украины

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила 8 ноября до 14 февраля 2024 года, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Кроме того, наложен запрет на их выезд за границу. Правда, выехать могут те из мужчин, у кого есть отсрочка (при определенных условиях) или те, кто не подлежит мобилизации. Что касается женщин, детей и парней до 18 лет - выезд за пределы Украины для них открыт, кроме мобилизованных представительниц женского пола.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУГраница с Украиной