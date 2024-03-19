Більшість банків Вірменії припинить роботу з російською платіжною системою "Мир"

Зазначається, що картки російської платіжної системи "Мир" перестануть працювати в банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії з 30 березня 2024 року.

Однак виняток становитиме інфраструктура банку "ВТБ Вірменія", який є "дочкою" російського ВТБ. Цю інформацію також підтвердило джерело видання на російському платіжному ринку.

Представник Центробанку РФ заявив, що вони продовжать працювати з "дружніми" країнами з приймання карток "Мир", однак рішення про їхню діяльність кожна країна ухвалює самостійно.

Платіжна система "Мир"

Російська національна платіжна система, що надає послуги проведення платіжних операцій і випускає банківські картки.

У Росії та в усьому світі основним бізнесом системи є випуск банківських карток, оброблення платежів між банками-еквайєрами, що обслуговують торгові точки, банками-емітентами або кредитними кооперативами, які використовують для оплат дебетові та кредитні картки бренду.

Обмеження щодо роботи системи "Мир"

У лютому Сполучені Штати Америки ввели масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапила і російська система "Мир".

А ще восени 2022 року турецькі державні банки припинили обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".