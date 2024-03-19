UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Більшість банків Вірменії припинить роботу з російською платіжною системою "Мир"

Архівне фото: Більшість банків Вірменії припинить роботу з російською платіжною системою "Мир" (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Більшість банків Вірменії припинять працювати з російською платіжною системою "Мир", після введення щодо неї санкцій США.

Про це заявив представник "ВТБ Вірменія", повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК".

Зазначається, що картки російської платіжної системи "Мир" перестануть працювати в банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії з 30 березня 2024 року.

Однак виняток становитиме інфраструктура банку "ВТБ Вірменія", який є "дочкою" російського ВТБ. Цю інформацію також підтвердило джерело видання на російському платіжному ринку.

Представник Центробанку РФ заявив, що вони продовжать працювати з "дружніми" країнами з приймання карток "Мир", однак рішення про їхню діяльність кожна країна ухвалює самостійно.

Платіжна система "Мир" 

Російська національна платіжна система, що надає послуги проведення платіжних операцій і випускає банківські картки. 

У Росії та в усьому світі основним бізнесом системи є випуск банківських карток, оброблення платежів між банками-еквайєрами, що обслуговують торгові точки, банками-емітентами або кредитними кооперативами, які використовують для оплат дебетові та кредитні картки бренду.

Обмеження щодо роботи системи "Мир"

У лютому Сполучені Штати Америки ввели масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапила і російська система "Мир".

А ще восени 2022 року турецькі державні банки припинили обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВірменія